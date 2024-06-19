مراكز شباب سوهاج تستقبل المواطنين للإحتفال برابع أيام عيد الأضحى المبارك

تستقبل مراكز الشباب والرياضة بمختلف مدن وقري محافظة سوهاج المواطنين من الشباب والأطفال والكبار للإحتفال برابع أيام عيد الأضحى المبارك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي"العيد أحلي بمراكز الشباب" على مستوي الجمهورية بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

ومن جانبه قال محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل وأن الفعاليات تتضمن تنفيذ برامج رياضية وترفيهية طوال أيام العيد للأهالي بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب لإدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي للأطفال وتوزيع لعب وهدايا عليهم .

وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي دشنها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تأتي تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية التي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات .

واحتفل مركز شباب حورس بسوهاج ونادي طهطا الرياضي بإدارة شباب طهطا ومركز شباب المدمر التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج بعيد الأضحى المبارك وذلك ضمن تنفيذ مبادرة "العيد أحلى" وجاء الاحتفال باستقبال رواد المركز وتنفيذ مجموعة من الألعاب الترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم وذلك لإدخال البهجة في قلوبهم أيام العيد .

جدير بالذكر أن مراكز الشباب على مستوي محافظة سوهاج تم تجهيزها لاستقبال الأعضاء والأهالي ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب والتي تهتم بكل الفئات سواء النشء أو الشباب من الجنسين وكافة أفراد الأسر السوهاجية .