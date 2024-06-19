إرتفاع وفيات حجاج الفيوم إلى 12 حالة خلال أداء فريضة الحج

ارتفع عدد الحجاج المتوفين من ابناء محافظة الفيوم الى 12 حالة بعد وفاة الحاج شعبان احمد حسان سيف النصر ، من قرية قلهانه التابعة لمركز اطسا ، في أثناء أداء مناسك الحج، وسط حالة من الحزن الشديد عليه من أسرته وأهالي قريته.

وقد توفى الحاج شعبان احمد حسان ، ، اثر ازمه قلبيه مفاجاه، وأكد اقارب الحاج المتوفى أن الاسرة ستصلي صلاة الغائب اليوم بقريه قلهانه بمركز اطسا عقب الانتهاء من مراسم دفن الجثمان في البقيع .

وكان قد توفي الحاج غزال عبدالسميع اللهيبي من قرية المظاطلي بمركز طامية بمحافظة الفيوم أثناء تأديته فريضة الحج بالمملكة العربية السعودية ،ليكون الحالة الحادية عشرة للأشخاص اللذين توفيوا بملابس الإحرام من أبناء المحافظة.

وقد نعى أهالي قرية المظاطلي الفقيد عبر حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك داعين له بالرحمة والمغفرة.

10 وفيات سابقة

وكان قد ارتفع عدد الوفيات بين حجاج محافظة الفيوم الى 10 حالات صباح اليوم بعد وفاة ثلاث حجاج اخرين وهم الحاجة الهام شاكر السيد والتى تبلغ من العمر 50 سنة من قرية شدموه التابعة لمركز اطسا بمحافظة الفيوم والتى توفيت بعدما انتهت من رمي جمرات العقبة الكبرى مباشرة.

كما توفيت الحاجة تُدعى هنيه علي عبد الظاهر 49 سنة من قرية الخالديه التابعة لمركز ابشواي وقد تلقت اسرتها العزاء امس أمام منزلها بالقرية.

وتوفيت الحاجة هبه جلال السباعي، 49 سنة وتعمل معلمه اقتصاد منزلي بمدرسه ابشواي الثانويه من مركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم.

وكان قد توفى 7 حجاج من محافظة الفيوم خلال يوم وقفة عرفات ويوم عيد الاضحى فى منى .اجريت عليهم مراسم الصلاة فى الاماكن المقدسة وتم دفنهم فى الاراضى الطاهرة .