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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد حفل هاني شنودة وفرقة المصريين بأوبرا الإسكندرية

هاني شنودة
هاني شنودة

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بقيادة المايسترو محمود بيومي وبمشاركة الموسيقار الكبير هاني شنودة وفرقة المصريين، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة ٢١ يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ضمن خطط الثقافة المصرية للاحتفال بعيد الموسيقى العالمي.

 

يتضمن البرنامج باقة من أشهر مؤلفات الموسيقار هانى شنودة إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية التى وضعها لفرقة المصريين منها " أنا بعشق البحر ، مسألة السن،  موسيقى فيلم لا عزاء للسيدات و مسلسل حالة خاصة " وغيرها.


يشار إلى أن الموسيقار الكبير هاني شنودة هو مؤسس فرقة المصريين عام 1977 والتى أكتشفت وساهمت فى نجومية العديد من كبار فناني مصر والوطن العربي، كما انتشرت أعمالها وحققت نجاحا كبيرا فى حقبة الثمانينات.


ومن المعروف أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.


يذكر أن عيد الموسيقى العالمى جاء نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982 تحت شعار «اعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقي» مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواه وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية.

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