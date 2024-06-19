آخر أيام التشريق.. درجات الحرارة في المشاعر المقدسة

يشهد اليوم رابع أيام عيد الأضحى المبارك وأخر يوم بمناسك الحج، طقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وعلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عبر موقعه الإلكتروني بشأن حالة الطقس اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

درجة الحرارة في المشاعر المقدسة 19-6-2024

فيما جاءت درجة الحرارة بالمشاعر المقدسة اليوم كالتالي:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 45 والصغرى 31.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 47 والصغرى 34.

درجة الحرارة في عرفات العظمى 45 والصغرى 31.

درجة الحرارة في منى العظمى 44 والصغرى 30.

درجة الحرارة في المزدلفة العظمى 44 والصغرى 30.

درجات الحرارة في السعودية تصل في بعض المناطق لـ 50

درجة الحرارة في الرياض العظمى 45 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جدة العظمى 39 والصغرى 31.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 50 والصغرى 30.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 43 والصغرى 29.

درجة الحرارة في أبها العظمى 33 والصغرى 20.

درجة الحرارة في حائل العظمى 43 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 31 والصغرى 21.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 46 والصغرى 31.

درجة الحرارة في جازان العظمى 39 والصغرى 33.

درجة الحرارة في نجران العظمى 41 والصغرى 23.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 46 والصغرى 30.

درجة الحرارة في طريف العظمى 44 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 38 والصغرى 24.