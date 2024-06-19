استقرار أسعار النفط وسط توقعات بزيادة في مخزونات الخام الأمريكية

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو، حيث تأثرت السوق بمخاوف تصاعد الصراع في أوروبا والشرق الأوسط ومخاوف الطلب في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

حريق ميناء النفط الروسي يسبب ارتفاع خام تكساس وبرنت

ووفق لوكالة "رويترز"، بحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 85.35 دولارا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 81.51 دولارا للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار في الجلسة السابقة بعد أن أدت ضربة بطائرة بدون طيار أوكرانية إلى حريق في ميناء نفطي بميناء روسي كبير، وذلك بحسب مسؤولين روس ومصدر مخابرات أوكراني.

تحذيرات من حرب إقليمية أوسع وتعطل إمدادات النفط

وفي الشرق الأوسط، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس من حرب شاملة وشيكة مع حزب الله اللبناني، حتى في الوقت الذي حاولت فيه الولايات المتحدة تجنب صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وتثير الحرب المتصاعدة في المنطقة احتمالات تعطل إمدادات النفط الخام من المنتجين الرئيسيين.

وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في IG في سنغافورة: "لقد عاد المشاركون في السوق إلى تسعير مخاطر التعطيل المحتملة في حالة نشوب صراع أوسع مع وصول التوترات الجيوسياسية إلى جبهة جديدة بين إسرائيل وحزب الله، ويبدو أن أي تهدئة بين الطرفين صعبة على المدى القريب، الأمر الذي قد يبقي أسعار النفط مدعومة بشكل جيد حيث يتجاهل المشاركون في السوق جوانب الضعف على الجبهة الاقتصادية، من مبيعات التجزئة الأمريكية الأضعف من المتوقع إلى مجموعات مختلطة من البيانات الصادرة".

وأظهرت بيانات الصين هذا الأسبوع أن الناتج الصناعي لشهر مايو تخلف عن التوقعات، لكن مبيعات التجزئة كمقياس للاستهلاك سجلت أسرع نمو لها منذ فبراير.

كما قال محللون في تقرير ANZ البحثي اليوم، إن نغمة المخاطرة الأوسع في الأسواق العالمية دعمت أسعار النفط الخام، مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية مختلطة لشهر مايو عززت الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً، في إشارة إلى الإنتاج الصناعي القوي والنمو الاقتصادي.

ومن الممكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض، وتحفيز النشاط الاقتصادي ورفع استهلاك النفط.

ولمنع ارتفاع أسعار النفط أكثر، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل.

وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.077 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 538 ألف برميل، ومن المقرر صدور بيانات الأسهم الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.. بحسب وكالة "رويترز".