روحت مشي من الفرحة.. عمرو عبدالعزيز يكشف كواليس أول مقابلة مع عادل إمام

كشف الفنان عمرو عبدالعزيز،عن علاقته بالفنان الكبير عادل إمام، قائلا: " بالصدفة بعد انتهائى من مسرحية وخرجت علشان أروح وانا واقف فى الشارع وقفت قدامى عربية وظهرت منها ايد بتشاورلى وفذهبت لقيت عادل إمام فقالى :"انت واقف فى الشارع بتعمل إيه دلوقتى وبعدها قالى هجيبك فى عمل معايا قريب".

وأضاف عمرو عبدالعزيز خلال لقاءه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، انا من الفرحة روحت مشى على رجليا وقلت لأمى :"مش انا قابلت عادل إمام فى الشارع".

المشاركة في فيلم مرجان أحمد مرجان

وتابع عمرو عبدالعزيز: "أنا قعدت فى المكتب مع عادل إمام ساعتين وقالى أنا بعمل فيلم عن الجامعة وشباب الجامعة اسمه مرجان أحمد مرجان ليك دور عندى لطيف تعمله؟ فقلتله طبعا يا أستاذ، وقالى مبروك توكل على الله، وبعد أسبوعين شاركت فى الفيلم، وآخر يوم فى الفيلم عيطنا علشان مش هنشوف الزعيم تانى".

ولفت عمرو عبد العزيز إلى أن عادل إمام كان بيحب حالة الشباب فى الجامعة بالفيلم، وكان بياكل معانا ويقعد معانا على الأرض، موضحا أنه بيحب أكل العسلية الكور".

وتحدثت الإعلامية إسعاد يونس، عن الفنان الكبير عادل إمام وعلاقتها به، قائلة: عادل إمام أسطورة، ولما كنا بنسافر كانوا بيقولونا أنتم من بلد عادل إمام، وظل طوال السنوات التي عمل فيها علامة على الضحك والفن والقوى الناعمة فى مصر".



وأضافت إسعاد يونس خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc": "عادل إمام بالنسبة لى أشياء كثيرة، فهو ظاهرة نجاح وصنع فن على مدى 60 سنة مختلف ومتقدم وراه أفكار جديدة وطرح موضوعات مهمة تخص السينما، وخاطب المواطن الكادح والعادى وجعله يرى نفسه فى المرايا ويرى عادل اإمام".



وتابعت إسعاد يونس "عادل إمام وراه أسرار كثيرة عن صناعة الفن فى مصر، ووضع لنفسه خطة جلعته مختلف عن الجميع، وجعلنا نقارن بينه وبين عمالقة كثيرون متشابهون معه، وجعل من نفسه أسطورة تعلم الباقى إيه هى الحكاية، كما أن أفلامه مميزة واختيارات الموسيقى لأفلامه شيء مميز

منى ممدوح تكشف عن علاقتها بالنجم عادل إمام وآخر تواصل جمعهما

وكشفت الفنانة منى ممدوح، عن علاقتها بالنجم عادل إمام وآخر تواصل جمعها معه، وكيفية استقبال أسطوره الكوميديا في الوطن العربي لأنباء وفاته وطريقة التعامل مع هذة النوعية من الشائعات، موضحه أن الزعيم لا يستطيع الكلام حاليًا "كلنا رايحين وعندنا اقتناع بالموت".

وأكدت منى ممدوح خلال تصريحات صحفية لها، قائلة: "عادل إمام حبيبي وأكتر حاجة تعبتني إني كلمته من فترة مكنش قادر يتكلم زي الأول، وآخر مرة كلمته بقوله أنا سمعت شائعة كذا قالي أنا في الساحل قاعد على البحر كفاية بقى وقعد يضحك".

أنهت منى ممدوح حديثها معلقه: "أتمنى ربنا يديله الصحة، كلنا رايحين وعندنا اقتناع بالموت، بس أتمنى ربنا يطول عمره ويفضل موجود".