لدغة ثعبان.. وفاة طفل عقب وصوله المستشفى بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفل في الثامنة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج لدغه ثعبان أثناء لهوه أمام منزلهم وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول الطفل "جمال . ع . م . ج" 8 سنوات تلميذ مصاباً بلدغ ثعبان وتوفي عقب وصوله يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "عطا الله . م . ج" 40 سنة عامل ومقيم بذات الناحيه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل لدغه ثعبان مما أدي إلي وفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة عائلية إثر حدوث مشادة كلامية بسبب رش المياه نتج عنها إصابة عامل في منتصف العقد السادس من العمر بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه كسر بالجمجمة تعدى عليه شقيقه بمساعدة نجله بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "حفني . ي . ح . م" 55 سمة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه كسر بالجمجمة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وطرف ثان "شقيق الطرف الأول حسين . ي . ح . م" 60 سنة عامل ونجله "محمد . ح . ي . ح" 19 سنة طالب الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني [ عصا شوم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالعصا المضبوطه بحوزته على أثر حدوث مشاده كلاميه بسبب قيام الطرف الثاني برش المياه أمام منزل الطرف الأول، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .