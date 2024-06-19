ضبط 6 أشخاص بينهم مصابين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بجرجا

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة سائق في العقد الرابع من العمر بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ من الطرف الأول وإصابة عامل بجرح رضي بفروة الرأس من الطرف الثاني ويقيمان بدائرة المركز وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي الجديدة وجرجا العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين طرفيها كل من :- طرف أول "السيد . ب . ج . ا" 38 سنة سائق مصاباً بجرح رضي بالرأس وإشتباه نزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وعمه "عاطف . ج . ا . ج" 19 سنة عامل ونجل عمومتهما "محمد . ب . ا . ج" 23 سنة عامل .

وطرف ثان "محمد . ف . ا . م" 23 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بالرأس وتم نقله لمستشفى جرجا العام ونجل عمومته "حسن . ع . ح . ا" 38 سنة سائق و"حماده . س . م . ا" 30 سنة سائق الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإلقاء حجر إتجاه الأول من الطرف الأول نجم عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر أصيب مدرس يبلغ من العمر 42 سنة يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج برش خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عصام . ح . م . ع" 42 سنة مدرس مصاباً برش خرطوش بالساقين وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"خالد . ع . ا . ح" 33 سنة مزارع.

وطرف ثان "محمد . ا . م . ا" 34 سنة موظف ونجل عمه "محمد . م . م . ا" 54 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .