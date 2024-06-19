الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيتينيا رجل مباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024

فيتينيا لاعب منتخب
فيتينيا لاعب منتخب البرتغال

حصل فيتينيا على لقب أفضل لاعب في مباراة البرتغال والتشيك التي أقيمت اليوم على ملعب ريد بول ارينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا.

نجح منتخب البرتغال في خطف الفوز من التشيك بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بـ يورو 2024.

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منتخب البرتغال يقلب الطاولة على التشيك بثنائية في يورو 2024

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مباراة البرتغال والتشيك .. التعادل يسيطر على الشوط الأول

سجل منتخب التشيك هدف التقدم في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب لوكاس بروفود، قبل أن يقلب منتخب البرتغال المباراة بهدفين في الدقائق 69 و 90 عن طريق روبن هرناك لاعب التشيك بالخطأ في مرماه وفرانشيسكو كونسيساو.

ماذا قدم فيتينيا أمام التشيك

لمس الكرة 112 مرة

قدم 2 تمريرة مفتاحية

86/91 تمريرة دقيقة

1/1 مراوغة ناجحة 

الفوز في الثنائيات 6/6

لم تتم مراوغته وقدم 2 تدخلات 

حصل على تقييم 8.0 وفقًا لموقع سوفا سكور

كريستيانو رونالدو يسجل رقمًا مميزًا في بطولة أمم أوروبا

وذكرت شبكة " ستاتس فوت" الفرنسية في تقرير لها اليوم أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح ثاني لاعب يخوض 18 مباراة متتالية في أمم أوروبا، بعد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي.

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