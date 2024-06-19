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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ويجرى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" على أن يتسلم كتيب مفاهيم خاصة بالمادة داخل اللجان ويسلمها قبل الخروج. 

وبحتوى امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 على أسئلة متنوعة تقيس مختلف المستويات المعرفية والعقلية لدى الطالب. 

ويتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 أسئلة تطبيقية بسيطة بنسبة 40 في المائة، وأسئلة تقيس الفهم بنسبة 30 في المائة، وأسئلة تقيس الإبداع والقدرة على حل المشكلات بنسبة 30 في المائة. 

ويتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ. 

ويجيب الطالب على الأسئلة الموضوعية في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت، أما الأسئلة المقالية فيجيب عنها في ورقة خاصة. 

ويوزّع امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 على الطلاب في أربعة نماذج  تختلف في ترتيب الأسئلة فقط، على أن يتسلم كل طالب نموذج يختلف عن الطالب الذي أمامه والذي خلفه. 

توزيع درجات امتحان اللغة العربية 2024 

ويبلغ مجموع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 80 درجة كنهاية عظمى، ويشترط الحصول على 40 درجة للنجاح في المادة. 

تشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية على 55 سؤالا، منهم 4 أسئلة مقالية بينهم 3 أسئلة بدرجتين وسؤال واحد ب4 درجات. 

كما تشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية على51 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد" بينهم 32 سؤال بدرجة واحدة، و19 سؤالا بدرجتين. 

موعد أداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويسمح بدخول الطلاب اللجان لأداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 في الساعة الثامنة والربع لإتمام إجراءات التفتيش دون التأثير على وقت الامتحان.

ويتسلم الطلاب أوراق إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 قبل بدء وقت الامتحان الأصلي بعشر دقائق أي في التاسعة إلا عشر دقائق لكتابة البيانات بشكل دقيق.

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