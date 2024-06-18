ازالة ١٣ حالة تعد على الاراضي الزراعية في ثالث ايام عيد الاضحى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة مشيرا الى ان أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع

جاء ذلك خلال متابعته الحملة المكبرة التي قامت بها المحافظة في ثالث ايام عيد الاضحى المبارك لازالة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا .

وتمكنت الحملة من ازالة ٧ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٤ قيراط و ١٧ سهم و ٧ حالات بناء مخالف على مساحة ٨٤٥ م٢

وشدد محافظ الغربية، على إزالة كافة المخالفات بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.