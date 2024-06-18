أحمد سعد يشارك جمهوره لحظات استحمامه.. متابعون: قوم البس

في مقطع غير مألوف شارك أحمد سعد جمهوره فيديو له في حمامه الخاص أثناء الإستحمام وهو يغني أغنيته "مبروك يا ابن المحظوظة"، التي قدمها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وذلك على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وكان يدندن قائلا:"يابن المحظوظة مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا ابن المحظوظة" ،وكتب معلقا على الفيديو: "لما تستحمى حماية العيد".

تعليقات الجمهور على الفيديو

وطال أحمد سعد هجوم ساخر بسبب الفيديو من قبل متابعينه وكانت أبرز التعليقات كالآتي:"وحد الله و قوم البس" ،"شكلنا فتحنا عليك الإنستجرام في وقت غلط"، “دخلت الحمام بالغلط اقفل الباب”، “يعنى خلاص محبكش التصوير الا أثناء الشاور فى ايه ياجماعه مش للدرجادى هو العقل بقى البقاء لله ولا ايه”، “مش خايف تتلبس”، “لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهديك”.

برنامج بيت السعد

وكان قد شارك أحمد سعد البرومو الترويجي لبرنامجه الجديد عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام ،وظهر خلاله رفقة شقيقه عمرو سعد، وهما يرتديان "البرنص"، ويغنيان :" الكيميا راكبة والسمعة سابقة لو كانت مسابقة إحنا الأوائل"، وعلق أحمد على الفيديو" قريبا".

وتعتبر هذه أول مرة منذ التحاقهما بالساحة الفنية سيجتمعان في برنامج جديد تحت اسم "بيت السعد" والذي اختاراه كناية عن لقبهما .

أحمد سعد وحلا شيحة

جدير بالذكر أن أحمد سعد تصدر مؤشرات البحث مؤخرا وبالتحديد مُنذ حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، وذلك بسبب صورته مع للفنانة حلا شيحة، ما أثار جدلاً كبيرًا على صفحات التواصل الاجتماعي، وانتشرت شائعات ارتباط الثنائي.

سرعان ما حسم والد حلا شيحة الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الجدل المثار حول ابنته، نافيًا ارتباطها بالمطرب أحمد سعد، فيما أعرب عن استيائه وغضبه بشدة من كل الشائعات التي تلاحق ابنته كلما ظهرت مع أحد المشاهير، حيث قال: "مافيش حاجة بينهم دول زملاء.. هما كل ما يشوفوها متصورة مع حد يقولوا مرتبطة بيه؟ كانوا حاضرين مناسبة عادي واتصوروا سوا فين المشكلة؟".