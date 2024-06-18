اكتشاف مثير.. هيكل دائري غامض يحير العلماء في اليونان

اكتشف مجموعة من العمال أثناء أعمال التنقيب لمشروع مطار "كاستيلي" نصب حجري غامض على شكل حلقة دائرية على تلة عمره 4000 عام، في جزيرة كريت اليونانية حسبما أعلنت وزارة الثقافة اليونانية .

وتم العثور على الهيكل الذي يعود تاريخه إلى العصر البرونزي، والذي تبلغ مساحته 1800 متر مربع، في الجزء العلوي من تل بابورا، شمال غرب مدينة كاستيلي، ويعتقد علماء الآثار أن هذا النصب الحجري،وربما كان له غرض طقوسي أو ديني.

يظهر النصب الحجري على شكل متاهة، ويتألف من ثماني حلقات حجرية متحدة المركز، يبلغ سمكها في المتوسط ​​1.4 متر، ولا يزال بعضها قائمًا على ارتفاعات تصل إلى 1.7 متر.

كان مهندسو الهيكل، المكتشف حديثًا، من الثقافة المينوية في جزيرة كريت، والتي تشتهر بمقدساتها ومواقع التلال والجبال، التي يعتقد أنها استخدمت في الطقوس القديمة.

غالبًا ما تحتوي هذه المواقع على أمثلة رائعة للفن "المينوسي"، بما في ذلك الهندسة المعمارية الدينية، وتماثيل الطين للحيوانات والبشر، وفي بعض الحالات أجزاء منفصلة من الجسم، يشار إليها باسم "أطراف النذور" التي يتم تقديمها في الصلاة أو كشكر على الشفاء.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الثقافة اليونانية إلى أنه "ربما تم استخدامه بشكل دوري في احتفالات طقوسية محتملة تنطوي على استهلاك الطعام والنبيذ وربما القرابين"، وذلك بسبب الكمية الكبيرة من عظام الحيوانات الموجودة بداخلها.

وفقًا للمقال المنشور في مجلة "Sciencealert" العلمية، تقع فترة الاستخدام الرئيسية للهيكل، من 1700-2000 قبل الميلاد، ضمن فترة العصر المينوي الأوسط، وبقايا الفخار من العصر الحديث، قادت علماء الآثار إلى الاعتقاد بأن الموقع ربما استمر في استخدامه بشكل جيد في العصر المينوي الأوسط.

تقول وزيرة الثقافة وعالمة الآثار اليونانية، لينا ميندوني: "هذا اكتشاف فريد من نوعه ويحظى باهتمام كبير. هناك حلول، حتى يتم الانتهاء من البحث الأثري للنصب التذكاري وحمايته بالكامل".

وحرصت الوزارة على طمأنة الجمهور بأن الهيكل سيكون آمنًا من البناء الحديث، على الأقل في الوقت الحالي.

وأضافت ميندوني: "الأولوية بالنسبة لنا جميعًا هي حماية النصب التذكاري... ونحن جميعًا ندرك أهمية وقيمة التراث الثقافي".

يعتبر البناء في اليونان مهمة صعبة، حيث غالبًا ما يتم إلغاء مشاريع البناء، بسبب اكتشاف موقع تاريخي قديم. وقد أدى مشروع مطار "كاستيلي" وحده إلى اكتشاف ما لا يقل عن 35 موقعًا أثريًا جديدًا، وفقًا للمقال المنشور في مجلة "Sciencealert" العلمية.