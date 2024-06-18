مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث على طريق الفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث مرورى على الطريق الفيوم الصحراوى، ونقل مرفق الإسعاف الجثة الى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث على طريق الفيوم

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى على الطريق الفيوم الصحراوى، ووجود مصابين جراء الحادث وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بالجزيرة الوسطى بطريق الفيوم الصحراوى اتجاه القاهرة، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.



وقام نقل مرفق الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.