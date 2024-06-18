الثلاثاء 18 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث على طريق الفيوم

حادث مرورى
حادث مرورى

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث مرورى على الطريق الفيوم الصحراوى، ونقل مرفق الإسعاف الجثة الى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث على طريق الفيوم

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى على الطريق الفيوم الصحراوى، ووجود مصابين جراء الحادث وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

 

وبالانتقال والفحص تبين  اصطدام سيارة ملاكي بالجزيرة الوسطى بطريق الفيوم  الصحراوى اتجاه القاهرة، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.


وقام نقل مرفق الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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