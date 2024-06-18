بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال والتشيك بدون تقطيع اليوم يلا شوت في بطولة اليورو

بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال والتشيك بدون تقطيع اليوم يلا شوت في بطولة اليورو ، يواجه المنتخب البرتغالي تحدياً كبيراً عندما يلتقي بمنتخب جمهورية التشيك في افتتاح مشوارهما في بطولة يورو 2024 في استاد لايبزيغ. هذه المباراة المنتظرة تأتي بعد تحضيرات مكثفة للفريقين، حيث يسعى كل منهما للفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراته الأولى بالمجموعة السادسة التي تضم أيضاً منتخبات تركيا وجورجيا.

تاريخ البرتغال وآمالها في يورو 2024

البرتغال، بطلة يورو 2016، تعد واحدة من المنتخبات المرشحة بقوة للفوز باللقب هذا العام. تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، حقق المنتخب البرتغالي نتائج متميزة في السنوات الأخيرة، بالرغم من خروجه المبكر من يورو 2020 ووصوله إلى ربع نهائي كأس العالم 2022. تمتلك البرتغال تشكيلة قوية تضم نجوماً مثل كريستيانو رونالدو الذي يسعى لتقديم أداء متميز في آخر مشاركة له في بطولة يورو.

آمال جمهورية التشيك وتحدياتها

من جانبها، تدخل جمهورية التشيك هذه البطولة بعد حملة تأهيل قوية أسفرت عن تصدرها المجموعة الخامسة بـ 15 نقطة. يقودها المدرب إيفان هاسيك، وتعتبر التشيك منتخباً ذا خبرة وتاريخ مشرف في البطولات الأوروبية، حيث كانت وصيفة يورو 1996 ووصلت إلى نصف النهائي في 2004 و2020. يسعى منتخب التشيك للعب دور بارز هذا العام وإثبات قوته أمام منافسيه.

من المتوقع أن تكون المباراة بين البرتغال والتشيك مثيرة وممتعة، حيث يعتمد البرتغال على هجومها القوي بقيادة رونالدو، بينما يتميز منتخب التشيك بالتنظيم التكتيكي واللعب الجماعي القوي. ستشهد المباراة مواجهات شديدة وتنافسية في كافة أرجاء الملعب، حيث يسعى كلا المنتخبين للظفر بالنقاط الثلاث في بداية مشوارهما بالبطولة.

تغطية البث المباشر والتواجد الإعلامي

سيتاح متابعة المباراة للجماهير حول العالم عبر منصات البث المباشر مثل يلا شوت، حيث ستوفر التغطية الحية لجميع الأحداث واللحظات الحاسمة من المباراة. يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء الذي يعد بتقديم أداء مميز من كلا الفريقين وقدرة كل منهما على تحقيق الفوز.



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تعد مباراة البرتغال وجمهورية التشيك في يورو 2024 بداية مثيرة لمشوار كلا المنتخبين في البطولة. بينما يسعى المنتخب البرتغالي للعودة بقوة إلى قمة الأوروبيات، يأمل منتخب التشيك في تحقيق مفاجأة والمنافسة على الألقاب. تتوقع الجماهير مباراة حماسية ومشوقة تبرز فيها قدرات كل من الفريقين وتشهد منافسة قوية على الأرضية.

وضمن تردد القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والتشيك في ضمن منافسات بطولة اليورو 2024، سيذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ويعلق عليه حفيظ الدراجي.

تردد قناة beIN Sports HD 1 الناقلة لمباراة البرتغال والتشيك

ويمكن معرفة تردد قناة beIN Sports HD 1 الناقلة لمباراة البرتغال والتشيك، كالتالي:

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West A

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3\2

تاريخ المواجهات بين البرتغال والتشيك

الفريقان التقيا في اليورو ثلاث مرات سابقاً؛ حيث سجل المنتخب التشيكي فوزه الوحيد في ربع نهائي يورو 1996 بنتيجة هدف نظيف، بينما عادت البرتغال لتأكيد تفوقها في يورو 2008 بالفوز 3-1 في دور المجموعات، واستمرت في حصد الانتصارات بفوزها في ربع نهائي يورو 2012.

وفي ظل هذا التاريخ المعقد، يسعى المنتخب التشيكي تحت قيادة مدربه إيفان هاسيك، إلى تحقيق نتيجة إيجابية قد تعيد تشكيل مسار الفريق في البطولة وتعزز فرصه في العبور إلى دور الـ16. الفريق يعتمد على أعمدة أساسية مثل توماس سوتشيك، قائد الفريق ونجم وست هام يونايتد، بجانب زميله فلاديمير سوفال.

ومع توجه الثنائي باتريك شيك وآدم هولسيك، اللذين احتفلا مؤخراً بالفوز بالدوري الألماني مع باير ليفركوزن، يأمل المنتخب التشيكي في تحقيق مفاجأة تليق بسمعة الفريق ومكانته في الكرة الأوروبية.

مشاهدة مباراة البرتغال والتشيك والقنوات الناقلة لها

تنطلق هذه المباراة في توقيت مثالي للمشاهدين في الشرق الأوسط، حيث تبدأ في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وفي الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. هذا التوقيت يجعل المباراة متاحة لمتابعة كبيرة من جانب الجمهور في هذه المناطق.

أما بالنسبة للبث التلفزيوني، فتحظى المباراة بتغطية حصرية من شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، حيث ستُعرض على القنوات beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports FR HD 1. هذه القنوات معروفة بتغطيتها الشاملة والمتميزة لأهم الأحداث الرياضية، وسيحظى المشاهدون بتعليقات مميزة وتحليلات فنية عميقة تزيد من إثراء تجربة متابعة اللقاء.

كما يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD، وفي حالة كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN لمشاهدة مباراة البرتغال والتشيك.