دنيا بطمة.. من هي الفنانة المغربية السجينة ؟

تصدرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مؤشر البحث العالمي جوجل بعدما كان من المتوقع وبمناسبة عيد الأضحى أن تحصل على العفو الملكي كما أشار طليقها المنتج البحريني محمد الترك قائلًا"واحدة وحشتكم راح تخرج قريباً بعد 12 يوماً ستتأكدون من الخبر.. متأكد مليون في المئة"، وهو ما لم يحدث تاركًا صدمة لعائلتها وجمهورها.

و كالعادة حرصت شقيقة دنيا على نشر صور ابنتها غزل وليلى روز عبر حساب والدتهما، وهما متألقتان بالقفطان المغربي التقليدي بمناسبة العيد.

ونشرت أيضًا السيدة ليلى أطاسي، والدة دنيا رسالة منها لجمهورها، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة وهي تعايد جمهورها بمناسبة العيد وتقول لهم "اشتقت لكم كثيراً، عيدكم مبارك".

وأرفق والدة بطمة المقطع بتعليق كتبت فيه: "السلام عليكم، دنيا تبارك لكم العيد وتقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، والله يدير لها تأويل الخير من عند الله الحي القيوم الذي لا يسهو ولا ينام".

إلقاء القبض على دنيا بطمة

واجهت دنيا 2019 هي وشقيقتها تهمة تتعلق بإدارتهما حسابا على إنستجرام يحمل اسم "حمزة مون بيبي"، يتخصص في نشر فضائح المشاهير لابتزازهم.

وألقي القبض على المتهمتين في 20 ديسمبر 2019، حيث خضعتا للتحقيق مدةَ 16 ساعة، وأصدرت غرامة 50 ألف دولار أميركي لدنيا بطمة و30 ألف دولار أمريكي لشقيقتها، مع قرار سحب الجواز ومنع السفر.

وتم إطلاق سراحهما مع استمرار التحقيقات، وانتهى التحقيق في 8 مايو 2020 بصدور حكم براءتهما لعدم كفاية الأدلة، ولكن وضعن تحت المتابعة .

في 20 يوليو 2020 أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، دنيا بطمة بثمانية أشهر سجنا نافذا وأدانت شقيقتها ابتسام بطمة، بسنة سجنا نافذا، وأصدر القضاء حكماً بالسجن 18 شهراً بحق مصممة الأزياء عائشة عياش، و10 أشهر لصوفيا شاكري، إثر تورطهما في الحساب.

وفي 31 يناير 2024 تم تنفيذ الحكم على دنيا بطمة بعد رفع العقوبة لسنة وأودعت السجن في قضية حساب "حمزة مون بيبي"، وتم حجزها في سجن الأوداية في مراكش لقضاء محكوميتها .

من هي دنيا بطمة

مغنية لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة أراب آيدول عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي «أراب آيدول»، حيث حصلت على المرتبة الثانية.

أنهت دراستها في مجال السياحة قبل مشاركتها في البرنامج الشهير عرب ايدول عام 2011 ، ورغم خسارتها أمام المتسابقة المصرية كارمن سليمان، فقد أبهرت العالم العربي بحنجرتها الذهبية ودقة أدائها لأغاني النجوم.

حياتها الشخصية

تزوجت دنيا بطمة في عام 2013 من مدير أعمالها محمد الترك، والد المغنية والمتسابقة في أرابز غوت تالنت حلا الترك وبعد 4 سنوات رزقت بابنة سميت بغزل وبعد رزقت بصغيرتها ليلى روز ، ون ثم انتهت قصة حبهما بالطلاق فبي المحكمة بعد 10 سنوات من الزواج.