هل دنيا بطمة خرجت من السجن بعفو ملكي رغم فضيحة حمزة؟.. والدتها تصدم الجميع

تشعر الفنانة المغربية دنيا بطمة بخيبة أمل كبيرة بعد رفض طلبها من وزير العدل عبداللطيف وهبي، بشأن الإستفادة من العفو الملكي الذي تم تطبيقه في المغرب على بعض المعتقلين والمحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

هل غادرت دنيا بطمة السجن في العفو الملكي بالمغرب؟

تساءل عدد من جمهور دنيا بطمة عما إذا كانت قد غادرت سجن "الوداية" بمراكش، بعفو ملكي، لتنفي والدتها ليلى أطاسي، الأمر من خلال تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

دنيا بطمة

أعربت والدة دنيا بطمة عن حزنها الشديد جراء عدم تمتع ابنتها بالعفو الملكي ضمن بقية المعتقلين والمحكوم عليهم، حيث قالت: "حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم".

دنيا بطمة توجه رسالة لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى رغم سجنها

كما وجهت رسالة لجمهورها من خلال نشر مقطع فيديو لإبنتها دنيا بطمة وأرفقته بتعليق: "السلام عليكم دنيا كتبارك ليكم العيد وكتقول ليكم كل عام وأنتم بألف خير".

وأضافت: "والله ادير ليها تاويل الخير من عند الله الحي القيوم الذي لا يسهى ولا ينام".

دنيا بطمة

الملك محمد السادس يصدر عفوه على مجموعة من المعتقلين بمناسبة عيد الأضحى

وأصدر الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1484 شخصا.

دنيا بطمة

وكان قد تداول عدد من رواد التواصل الإجتماعي أنباء عدة تفيد خروج الفنانة المغربية دنيا بطمة من السجن في عيد الأضحى المبارك، بعد تقديمها طلب لوزير العدل عبداللطيف وهبي، من أجل الاستفادة من العفو الملكي الذي من المقرر تطبيقه قريبًا.

هل تغادر دنيا بطمة السجن في عيد الأضحى؟

وكشفت وسائل إعلامية مغربية عن أن الفنانة المحبوسة داخل سجن "الأوداية" بمراكش بسبب قضية "حمزة مون بيبي" تطمع للاستفادة من العفو الملكي

دنيا بطمة

في الوقت نفسه، أكد طليق دنيا بطمة المنتج البحريني محمد الترك، أن طليقته تستعد للخروج من السجن قبل عيد الأضحى، وذلك بعد حبسها على خلفية اتهامها في قضية حمزة مون بيبي.

وقال الترك في بث مباشر على تيك توك: "واحدة وحشتكم راح تخرج قريباً بعد 12 يوماً ستتأكدون من الخبر.. متأكد مليون في المئة".

دنيا بطمة

سرعان ما انتشرت تصريحات طليق بطمة على نطاق واسع وتفاعل معها الجمهور، فيما أطلق عدد منهم حملة لدعمها والمطالبة بالعفو عنها من أجل ابنتيها، كما طالبوا بضرورة خروجها من السجن في العفو الملكي المقبل.

وبدوره، صرح المحامي محمد الحنصالي بأن موكلته دنيا بطمة تأمل في العفو عنها وخروجها من السجن حيث قال: "تقدمنا للجهات المعنية، بطلب الاستفادة من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى، لكن ليس هناك ما يؤكد استفادة دنيا بطمة من عفو ملكي".

دنيا بطمة

سبب القبض على دنيا بطمة

وكانت الشرطة المغربية قد ألقت القبض على دنيا بطمة، في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في يوم الأربعاء 31 يناير الماضي 2024، وتم حجزها في سجن الأوداية في مراكش لقضاء محكوميتها بتهمة التشهير ببعض النجوم على خلفية قضية "حمزة مون بيبي".

وجاء ذلك تنفيذًا للحكم الصادر ضدها في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب “حمزة مون بيبي”، حيث قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستنئاف بمراكش في حقها بالسجن سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.