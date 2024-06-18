مصرع شاب بعد ساعات من العلاج بمستشفى قنا الجامعي

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بمستشفى قنا الجامعى، عقب إصابته فى حريق اندلع فى مجموعة منازل من ضمنهم منزله بنجع الرد بقرية دندرة التابعة لمركز قنا .

جاء ذلك خلال تلقى العلاج بالمستشفى، للعلاج من الإصابات الخطيرة التى لحقت به أثناء محاولته إنقاذ منزله وأسرته من الحريق، وجرى تشييع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية دندرة، عقب إنهاء تصريح وإجراءات الدفن.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً أمس الاثنين من غرفة العمليات، يفيد إندلاع حريق فى منازل بنجع الرد التابع لقرية دندرة، نتج عنه إصابة شاب وتلفيات لمحتويات المنازل.

وتبين إصابة محمد عبدالغنى حسانين، بإصابات خطيرة، جرى نقله على إثرها إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

حرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.