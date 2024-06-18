حقيقة ادعاء شخص محاولة القبض عليه دون وجه حق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" متضمناً ادعاء أحد الأشخاص بتضرره من رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة بزعم محاولتهم إلقاء القبض عليه بدون وجه حق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (9) الجارى تم ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) وبحوزته (عدد كبير من أقراص عقار التامول المخدر - ⁠سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وبتحصله عليها من (أحد العناصر الجنائية "ناشر مقطع الفيديو" – سبق إتهامه فى عدد "18" قضية أبرزها "إتجار بالمخدرات") وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم المضبوط على ذمة التحقيق وضبط وإحضار (الشخص الظاهر بمقطع الفيديو).



وبتاريخ 18 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور بمنطقة أوسيم وبحوزته (عدد من أقراص عقار التامول المخدر) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه لغل يد رجال الشرطة عن ملاحقته وضبطه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.