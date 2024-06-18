تحرير 22 محضرا ومخالفة للمخابز والأسواق

تواصل مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملاتها التموينية على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزام المخابز البلدية والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتعليمات الدكتورتامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاقصر بالإشراف والمتابعة المنتظمة على كافة الانشطة التموينية بالمحافظة خلال عيد الاضحى المبارك.

وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية، محضر لمخبز تصرف في عدد 2 شيكارة، و5 محاضر لمخابز بلدية انتجت خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و محضر لمخبز بلدي انتج خبز ناقص الوزن، و 7 محاضر لعدم وجود قائمة تشغيل بالمخبز، و4 محاضر لعدم وجود سجل زيارات المخبز، و4 محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار.