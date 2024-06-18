"طيور الخير" الإماراتية تغطي سماء غزة بالمساعدات في العيد

عملية الإسقاط الجوي الـ50

نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة، عملية الإسقاط الجوي الـ50 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة في منطقة دير البلح، في أول أيام عيد الأضحى، ضمن مبادرة "طيور الخير" التي أطلقتها الإمارات، نهاية فبراير الماضي.

وتضمنت عملية الإسقاط طرود تحتوي على 38 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناسبة عيد الأضحى، بما يسهم في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في هذه المناسبة والتخفيف من معاناته.

ونفذت القوات الجوية الإماراتية عملية الإسقاط بطائرة من طراز "C17" فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها في قطاع غزة.

ووصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذُ انطلاق المبادرة، 3382 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ويتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها الإمارات إلى قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبو سالم، وجواً عبر "طيور الخير" نحو 3752 طناً من المساعدات.