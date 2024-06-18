المنتخب الأولمبي : لم نخاطب الأندية حتى الآن بشأن اللاعبين المستدعين لدورة باريس

قال محمود حرب مدير المنتخب الاولمبي انه سيجرى خلال الساعات المقبله التواصل مع دكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب الاول للتعرف على موقف مصطفى محمد وطبيعة اصابته واي لاعب مهم يتعرض للاصابة هو أمر يزعجنا.

ووصل خلال تصريحات اعلاميه الساعات الاخيرة لم نرسل حتى الآن اي خاطبات للأندية التي تضم لاعبين كبار مرشحين للانضمام لمنتخبنا الاولمبي للمشاركة فى دورة باريس وسيكون هناك اجتماعات في الفترة المقبلة مع مستر ميكالى لتحديد الاسماء ومخاطبة الاندية.

ومن المقرر ان يخوض المنتخب الاولمبي معسكر مغلق في مدينه بوردو الفرنسيه خلال الشهر المقبل قبل ايام قليله من انطلاق دورة الالعاب الاولمبيه باريس 2024