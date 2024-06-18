مدير مستشفيات جامعة بني سويف يتفقد الطوارئ في ثالث أيام عيد الأضحى

واصل الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ونقيب الأطباء، جولاته في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بزيارة قسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من سير العمل بالقسم.

وتفقد الدكتور عماد البنا أقسام الطوارئ المتخصصة في الباطنة والأطفال والسونار والأشعة المقطعية والمعمل، حيث تأكد من توفر الطاقم الطبي المؤهل والفنيين والتمريض، مما ساهم في تسريع عمليات التشخيص والإسعاف لحالات الطوارئ التي ترد إلى المستشفى.

وبدأ الدكتور عماد البنان زيارة المستشفى لمتابعة سير العمل، وسط تزايد الازدحام منذ الصباح الباكر، حيث عمل جاهدًا على تنظيم الإجراءات وحل مشاكل المرضىن كما قام بإجراء عمليات جراحية لحالات الطوارئ في قسم الاستقبال والطوارئ خلال اليوم.

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