400 مشارك في النسخة الأولى لـ«ArabFit» للياقة التنافسية

برعاية وزير الشباب والرياضة

شارك 400 لاعب ولاعبة من كافة الدول العربية فى فعاليات النسخة الأولى لـ«ArabFit» التى نظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ونالت البطولة إشادات واسعة من كافة الوفود المشاركة لحسن الاستضافة والتنظيم.



وتأتى فعاليات البطولة العربية للياقة التنافسية ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، (بناء الإنسان.. الرياضة أسلوب حياة)، لنشر رياضة الممارسة والارتقاء بالمستوى البدنى والذهنى بين أفراد المجتمع المصرى، بحضور آدم الزغبى المدير الإقليمى للاتحاد الدولى.



وتضمنت فعاليات البطولة منافسات فى المنافسات (جرى- سباحة- رفع أثقال- لياقة تنافسية)، ومنافسات strong man، ومنافسات rowing، ومنافسات ثلاثى اللياقة التنافسية (جرى- سباحة- عجل)، ومنافسات lift it، ومنافسات Rookies.



قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن البطولة العربية للياقة التنافسية هى استمرار لخطة الوزارة فى تنظيم واستضافة أحداث رياضية عالمية فى مصر، والتى تهدف إلى دعم السياحة الرياضية، وتشجيعًا للشباب على ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة، لبناء أجساد صحية.



وأضاف الوزير، أن الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة، نجح خلال فترة قصيرة فى نشر ثقافة رياضة الممارسة واستقطاب جزء كبير من الشباب المصرى لممارسة الرياضة، من خلال البطولات التى يقوم بتنفيذها سواء على المستوى المحلى أو العالمى.

فيما قال إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة، أن وزير الشباب والرياضة هو الداعم الأول للاتحاد، والذى يأتى فى إطار الدعم المتواصل الذى يوليه الوزير للشباب والرياضة المصرية مشيرًا إلى أن هدف الاتحاد هو توسيع قاعدة الممارسة لنشر ثقافة الرياضة بين كافة أفراد الشعب المصرى.



وتابع، أن النسخة الأولى من البطولة العربية للياقة التنافسية تأتى بعد النجاح الكبير الذى تحقق من خلال تنظيم 3 بطولات عالمية للياقة التنافسية «الفيت»، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للياقة التنافسية IF3 بالمدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة على مدار 3 سنوات متتالية 2021 و2022 و2023.



