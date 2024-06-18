الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

جهاز مدينة بني سويف الجديدة يطرح 11 محلاً تجارياً وصيدلية للبيع

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه تم طرح 11 محلاً تجارياً، وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 14م2 : 98م2)، و 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من ( 30م2 : 60م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 28/7/2024.

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار جهاز بني سويف الجديدة، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة.

 

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