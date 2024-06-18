جهاز مدينة بني سويف الجديدة يطرح 11 محلاً تجارياً وصيدلية للبيع

قال المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه تم طرح 11 محلاً تجارياً، وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 14م2 : 98م2)، و 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من ( 30م2 : 60م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 28/7/2024.

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار جهاز بني سويف الجديدة، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة.