جهاز مدينة طيبة الجديدة يطرح 11 محلاً تجارياً و4 وحدات إدارية للبيع

أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً، بمساحات تتراوح من (14م2 : 99م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (31م2 : 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، وقطعة أرض مقام عليها مخبز شامل المعدات والآلات وسور، بمنطقة الخدمات المركزية بالـ620 فدانا بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني.

وأضاف “سعيد”، أن جلسة المزاد سوف تعقد يوم الأحد الموافق 25/8/2024، بجانب طرح منفذ خدمة المواطنين " تصوير مستندات وكافيتريا " داخل مبنى الجهاز بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 3 سنوات بجلسة مزاد علني يوم الأحد 25/8/2024.