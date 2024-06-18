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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحثة بـ"المصري للفكر": فوضى في إسرائيل بسبب استقالة جانتس من مجلس الحرب

باحثة بالمصري للفكر
باحثة بالمصري للفكر

أكدت نرمين سعيد، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات، أن الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية تمثل انعكاس للفوضى الداخلية في إسرائيل الناتجة عن استقالة جانتس من مجلس الحرب.

انقسام في إسرائيل:

وأشارت “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إلى وجود حالة من الانفصال بين الجيش والحكومة.

التخبط داخل إسرائيل


وأضافت أن هناك حديث عن هدنة جنوب غزة أقرها الجيش، لكن نتنياهو قال إنّ الحكومة هي من تقرر فترات الهدن أو أين تحدث على وجه التحديد، فضلا عن وجود حالة من التخبط داخل إسرائيل، مشددة على أن هناك حالة من التخبط في أداء جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة لمحاولة التغطية على الفشل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع؛ لأنه لم يتمكن من تحقيق أي من الأهداف على الأرض.

وأوضحت مسار المفاوضات أصبح أكثر صعوبة بعد الحادثة المتعلقة بمخيم النصيرات.

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