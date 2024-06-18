الطب البيطرى والاجهزة التنفيدية تلاحق الجزارين المخالفين بالاسكندرية

تكثف ادارات البيئة والطب البيطرى بمحافظة الاسكندرية الحملات التفتيشية لمواجهة مخالفات الذبح خارج السلخانات والمجازر التى اعلنت الدولة فتحها بالمجان امام المواطنين ، حفاظا على صحتهم وصحة اسرهم والتاكد من سلامة الذبيحة ، حيث تم تحرير عدد من المخالفات خلال اول ايام العيد وحتى ظهر اليوم ، بتوقيع غرامة مالية فورية على 6 محلات جزارة مخالفة للشروط البيئية للذبح وتعليمات مديرية الطب البيطرى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات .

وتواصل مجازر محافظة الاسكندرية استقبال الأضاحي من المواطنين لذبحها بالمجان خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك،

وقال الدكتور طارق يوسف، مدير عام المجازر في مديرية الطب البيطري بالإسكندرية إن مجازر المحافظة الحكومية في (عبدالقادر) بالعامرية وأبوقير، استقبلت 145 رأس ماشية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مقابل 995 ذبيحة في أول أيام العيد، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 1140 رأس.،ان المذبوحات التي تمت ثاني أيام العيد بالمجان وبدون رسوم للمواطنين، بواقع 61 رأس بقرى (ذكور وإناث)، و33 رأس جاموس (ذكور وإناث)، و51 رأس أغنام، بإجمالي 145 رأس.

ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية تضم 3 مجازر جاهزة للذبح، هي مجزرين حكوميان ومجزر خاص، مشيرًا إلى أنه يوجد المجزر الآلي للحوم بالعامرية، بطاقة استيعابية 60 رأس في الساعة، ومجزر أو قير نصف آلي، بطاقة استيعابية 20 رأس في الساعة، فضلًا عن مجزر كلية الزراعة الخاص يدوي، بطاقة 20 رأس في الساعة.

وأشار "يوسف" إلى أن المجازر استعدت تمامًا لاستقبال المذبوحات في عيد الاضحى المبارك 2024، بالمجان للمواطنين طوال الأيام الاربعة، من خلال تنفيذ خطة تموضعها لأقسام احتياجات المجازر والتفتيش على اللحوم، والحفظ والتبريد، وتتمثل في العمل على صيانة خطوط الصرف، وصيانة خط طرد السبلة بالمجازر، وصيانة الأختام، وصيانة الآلات والمعدات، بالاضافة إلى انتداب عددًا من الأطباء البيطريين حتى انتهاء أيام العيد، وزيادة عدد زجاجات المادة السرية المستخدمة في ختم اللحوم، بجانب صيانة الأختام المستخدمة في ختم اللحوم.

من جانب اخر قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية ، ان لجنة المعاينة الخاصة بتصاريح الذبـ.ح بمحلات الجزارة خلال فترة عيد الأضحى المبارك بحضور المهندسة انجي فتحي سكرتير عام الحي ، قامت حتى الآن بتحصيل ٦٥٠ ألف جنيه رسوم التصاريح الخاصة بالذبـ.ح.

وأوضح رئيس حي شرق أن اللجنة قامت بالمرور على المحال التي تقدمت بطلبات المعاينة الخاصة بالتصريح اللازم للذبـ.ح ولإقامة الشوادر بمحال الجزارة وبيع وعرض اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، فضلا عن استمرار أعمال اللجنة وفرض الغرامات المقررة على المخالفين لاشتراطات الذبـ.ح والمخالفات البيئية وإعادة الشيئ لأصله وكذا مقيمي الشوادر بدون تصريح مسبق وذلك لحين انتهاء فترة العيد.،

يأتي هذا طبقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وتطبيق اشتراطات الذبح بمحلات الجزارة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمنع إقامة الشوادر بالشوارع ويتابع تنفيذ هذه الحملات المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.