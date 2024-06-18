أندية التطوع بمركز شباب بيجام يشاركون فرحة الأطفال بعيد الأضحى

شارك أعضاء فريق التطوع بمركز شباب بيجام، بإدارة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية فرحة الأطفال وتوزيع الهدايا لإدخال الفرحة والبهجة بعيد الأضحى المبارك ضمن الدور المجتمعي الذي تقدمه مراكز الشباب، و تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فى مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، بضرورة فتح جميع المرافق وتوفير الإمكانيات بالهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية احتفالا بالعيد.



شملت فاعليات الاحتفال تنفيذ بعض الأنشطة الترويحية المختلفة واستخدام أوجه العرائس للعب مع الاطفال، وتوزيع الهدايا عليهم ومشاركة الأعضاء والأسر الفرحة بمظاهر العيد، وتوزيع البالونات، وذلك باستخدام كافة الإمكانات والمرافق المتاحة بالمركز.

أكد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية استعداد مراكز الشباب بالمحافظة لاستقبال المترردين للاستمتاع بكافة الانشطة المتاحة بالمراكز والتي تتنوع بين حمامات السباحة وملاهي الاطفال وصالات البلياردو وتنس الطاولة والعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية كما أشار إلى تنظيم احتفالات كبرى بمراكز شباب القلوبية تتضمن عروض فنية ورياضية ومسابقات ثقافية وترفيهية وتوزيع جوائز على المشاركين احتفالا بالعيد .