مراكز شباب المنيا تستقبل 170 الف زائر في ثالث أيام عيد الأضحى

ازدادت اجواء عيد الأضحى المبارك تفاعلا بمراكز شباب محافظة المنيا ، فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، والتى استقبلت ما يقرب من ١٧٠ الف من الجماهير بكافة الأعمار منذ الصباح الباكر ، والذى شهدا اقبالا متزايدا ، وقد فتحت مراكز الشباب ابوابها امام الجمهور ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الثالث .

والتى تنفذها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، وتردد المواطنين من القرى والنجوع على مراكز الشباب ، والتي استقبلتهم بتوزيع الهدايا والألعاب على المترددين ، وتنظيم رحلات ترفيهية للمتاحف والسيرك ، والتي شملت مراكز شباب بنى مزار، والمنيا ، ومغاغة ، وملوى ، وديرمواس ، وسمالوط ، وابوقرقاص ، والعدوة ، ومطاى ، منذ الصباح ، وشهدت مراكز شباب ، شلقام ، واشروبه ، ومدينة بنى مزار، ومنشأة اليوسفي ، ومغاغة ، ودهمرو ، ودهروط ، واولاد الشيخ ، وميانة ، والعباسية بمغاغة ، اقبالا كثيفا ، وتوزيع هدايا على الأطفال ، ولعب وموسيقى ، كذلك فتح مركز شباب مدينة سمالوط ، والبيهو ، واطسا ، وبنى غنى بسمالوط ، كذلك العامرية والمدينة واسموا العروس ، والبدرمان بديرمواس، ناصر ملوى ، والروضة وقصر هور ، والعرين البحرى ، وتل بنى عمران بملوى، ونزلت اسمنت بأبوقرقاص فتح حدائق الطفل.

كما استقبلت مراكز شباب بنى محمد سلطان ، وبنى احمد وطهنشا ، وريده ، وتله ، ودماريس ، والمدينة ا ، وصفط الشرقيه ، وطهنا بالمنيا، وسيلة ، وابوشحاته بمطاي ، وصفانية ، وبنى العلم بالعدوة ، العديد من المترددين من مختلف افراد الأسرة ، لقضاء اجازة العيد، وفتحت مراكز الشباب بمختلف ادارات المحافظة ابوابها امام الجمهور ، خلال ايام العيد، حيث شارك ١٢٢ مركز شباب بمختلف ادارات المحافظة فى المبادرة منها، ١٧ مراكز ضمن مشروع حياة كريمة.

واشاد مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بالإقبال الكبير ، الذى شهدتها مراكز الشباب بالمحافظة ، خلال ايام العيد الأول والثانى ، و بدء من صلاة العيد فى ساحات وملاعب مراكز الشباب ، كذلك اقبال الأطفال والشباب وكافة افراد الاسرة لقضاء ، اجازة العيد بمراكز الشباب ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بفتح مراكز الشباب امام الجمهور خلال ايام العيد ، ومتابعة مستمرة وبصورة لحظية للإحتفال للإطمئنان على المترددين ، وسير العمل بمراكز الشباب ، من قبل وحدة المنسقين الإعلاميين والمركز الإعلامى بالمديرية ، والذين قاموا بإعداد التقارير ومشاركة الجمهور فرحة العيد بمختلف مراكز الشباب بالمحافظة، وقد شهدت حمامات السباحة ، والمناطق الترفيهية والإستثمارية ، اقبالا كثيفا من المترددين.

وقد اطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» ، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الأضحى المبارك ، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب ، وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل .

تتضمن فاعليات المبادرة ، تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب ، و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم ، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب ، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور ، و تتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية ، وملاهي أطفال ، وحمامات السباحة ، وصالات البلياردو ، وتنس الطاولة .

وتأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» ، تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب ، على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين ، في الأنشطة والفاعليات ، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز ، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية ، والثقافية ، والفنية ، والترويحية ، والخدمية ، والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات .

تنطلق المبادرة للعام الثالث على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى في الاعوام الماضي، تأكيداً على إستمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير اداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي و تطوير البرامج و الانشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة .