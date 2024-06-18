لليوم الثالث إقبال كبير على حدائق وشواطئ الدقهلية

لليوم الثالث على التوالى، شهدت حدائق ومتنزهات وشواطئ الدقهلية إقبالا من المواطنين للاحتفال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتم تنظيم العديد من البرامج الترفيهية والثقافية والفعاليات المتنوعة التي جذبت أعداداً كبيرة من الزوار.

وتم استقبال الآلاف من الزوار خلال احتفالات عيد الأضحى والذين اعتادوا على قضاء الاحتفال داخل حدائق المحافظة، وحرص عدد كبير من الشباب على ركوب اللنشات النيلية والدراجات البخارية بأنواعها المختلفة للتنزه وسط حدائق ومتنزهات الدقهلية

واختلفت مظاهر الاحتفال بين المواطنين، فمنهم من افترش الحدائق لتناول الأطعمة، بينما يستمتع آخرون بالمشاهد الساحرة على ضفاف نهر النيل فيما توجه آخرون إلى الملاهى للاستمتاع بالألعاب الموجودة بها.

وخيمت أجواء السرور والمرح على الجميع وظهرت مشاعر السعادة التي ظهرت على وجوه المواطنين، وتبادل الضحكات واللعب بين الأسر، فيما حرص البعض على توثيق هذه اللحظات بالتقاط صور تذكارية تعكس جو البهجة.

ولم تخلو الأجواء من صيحات الأطفال المفعمة بالحماس واللعب في المساحات المخصصة لهم، وشارك بعض الأهالي أطفالهم فرحتهم.

و توافد الزائرون بعدد كبير من مختلف المحافظات على مدينة جمصة لقضاء ، أجازة عيد الأضحى، وبدأ الإقبال يتزايد على الشواطئ، وذلك تزامنًا مع الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة.

وسجلت شواطئ جمصة نسب إشغالات تراوحت بين 40 إلى 50% في ثالث أيام العيد،

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد كلف أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة بشن حملة نظافة وإنارة جميع الحدائق والمتنزهات بنطاق الحي لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

ووجه " المحافظ " بتوفير كافة الخدمات داخل الحدائق العامة وتكثيف النظافة بها بإعتبارها المتنفس الرئيسي والأهم لأبناء مدينة المنصورة ، ومتابعة هذه الحدائق طوال أيام العيد .

كما وجه " مختار " بصيانة كافة أعمدة الكهرباء داخل الحدائق العامة والتأكد من تطبيق وسائل الأمان بها حفاظاً علي أرواح المواطنين من خلال مراجعة وصلات الكهرباء والتأكد من عدم وجود اي اسلاك عارية قد تعرض حياة الأطفال للخطر، بالإضافة إلي صيانة كافة الألعاب.

وأكد اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة، أن ادارة المصيف تواصل جهودها لتوفير كل الخدمات للزائرين بتكثيف الرقابة على الأسواق وحملات الإشغالات، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطئ من أبراج إنقاذ و نقاط للإسعاف.

وأكد رئيس مدينة جمصة، أن قوات الأمن كثفت من تواجدها بمداخل ومخارج مدينة مصيف جمصة وعلى الشواطئ، لضبط المخالفين وتحرير محاضر لأصحاب الدراجات النارية ومصادرتها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم.

وتابع رئيس مدينة جمصة، أنه شدد على الكافتيريات والمحال التجارية بتوفير مل احتياجات المصطافين بأسعار مناسبة للجميع مشيراً إلى أن متطلبات الزائرين للمصيف متواجدة من سلع استهلاكية وخبز ووسائل ترفيه.