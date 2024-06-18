مدرب كرة سلة بنادي الزهور: فريق الـ20 عام بنات حقق أول جمهورية

قال كابتن خالد حسين، مدرب كرة السلة بنادي الزهور، إن جيل الكابتن مدحت وردة كان السبب وراء انتشار كرة السلة، إذ أنه حقق بطولة أفريقيا سنة 1983 بالإسكندرية حينها.

فريق الـ20 عام بنات حقق أول جمهورية في كرة السلة

وأضاف «حسين»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «فريق الـ20 عام بنات حقق أول جمهورية في كرة السلة، وهذه أول بطولة جمهورية تجرى على مستوى مصر».

نادي الزهور متفوق في كرة السلة للمراحل العمرية تحت 13 سنة

وتابع: «نادي الزهور متفوق في كرة السلة للمراحل العمرية تحت 13 سنة و14 سنة وتحت 15 سنة، حتى وصلنا إلى جيل 2004 و2005، إذ إنه ناد يعتمد على أولاده عكس الأندية الأخرى»، مشيرا إلى أن نادي الزهور رياضي جتماعي وتفوقه على أندية كبيرة مثل الزمالك والأهلي والاتحاد وسبورتينج يعد إنجازا كبيرة للجهاز الفني ودعم إدارة النادي.