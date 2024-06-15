اتحاد السلة يحدد طرفي السوبر المصري ويكشف عقوبة لاعب الأهلي

كشف مجدي أبو فريخة كواليس عقوبة لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي، سيف سمير، بعد أزمة مراسم التتويج.

وقال أبو فريخة خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، والذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، توقيع غرامة 50 ألف جنيه على جماهير نادي الاتحاد السكندري لما بدر منهم عقب انتهاء اللقاء.

وأضاف، قررنا إحالة لاعب الأهلي سيف سمير إلى التحقيق.

وأكمل، السوبر سيكون بين الاتحاد والأهلي وسيتم تحديده عقب أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأصدر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة، قرارات هامة بشأن الأحداث التي وقعت بعد انتهاء المباراة الرابعة من سلسلة مواجهات الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز رجال من قبل جماهير فريق الاتحاد السكندري ولاعب النادي الاهلي سيف سمير.