ذبح 9 رؤوس ماشية في ثالث أيام العيد وتوزيعها على مستحقيها بالإسماعيلية

في إطار الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي؛ للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

وانطلاقًا من الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون والإشراف التام من رؤساء المراكز والمدن ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها

وجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بتوزيع لحوم الأضاحي المقدمة من جمعية الأورمان، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا بكافة أرجاء المحافظة، وذلك عن طريق إدارات التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية

مؤكدًا على مراعاة دور الرعاية وقصور ضيافة كبار السن بالوحدات المحلية، وأن يكون التوزيع بناء على الكشوف الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعي.

حيث تم ذبح عدد 9 رؤوس ماشية وتجهيز اللحوم داخل المجزر الآلي بأبوخليفة؛ لتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك بمتابعة العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وتم الذبح تحت إشراف الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية.