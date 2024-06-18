إقبال أطفال ديرمواس علي الملاهي إحتفالا بثالث أيام العيد

استقبلت الملاهي والألعاب بمراكز شباب ديرمواس جنوب المنيا، الأطفال والشباب والفتيات، احتفالا باليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، في ظل أجواء الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث أبدت وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب الرياضة بالمنيا، اهتماما بالغا بالإحتفال بعيد الأضحى .

وذلك من خلال إطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ، بتحديد العديد من مراكز الشباب للإحتفال، و توزيع الهدايا على الطلائع المشاركين في الإحتفالات ، و ذلك لاضفاء أجواء من الفرحة و السعادة ، على وجوه الأطفال ، و قضاء أوقات سعيدة داخل مراكز الشباب ، و بدخول المبادرة العام الثالث ، و الموسم الخامس علي التوالي فتحت مراكز الشباب ابوابها لاستقبال الأطفال للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ومن هذا المنظور ، فتحت مراكز شباب أسمو العروس ، مدينة ديرمواس ، الناصرية أ ، التابعة لإدارة الشباب والرياضة بديرمواس في اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك ، أبوابها أمام أعضاء المركز و رواده للإحتفال باليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك ، بدأت مظاهر الإحتفال بهذه المناسبة العطرة ، من خلال قيام الأطفال بممارسة بعض الألعاب الترفيهية الخفيفة بالمركز ، هذا فضلا عن قيام بعض الأطفال بالقاء و أداء تكبيرات العيد ، و ارتياد حدائق الأطفال ، الملاهي ، حمام السباحة ، اللعب بكرة القدم ، البالونات ، الكراسي الموسيقية ، غناء بعض الانشودات الدينية ، بعض العروض الفنية .

وتم الإحتفال في ظل اجواء مملوءة بالفرحة و السعادة ، و التي ظهرت على وجوه الأطفال، و تم التنفيذ بمشاركة عدد كبير من الطلائع والأطفال ، و تم توزيع الهدايا و البالونات علي الأطفال بمركز شباب أسمو العروس ، بحضور كابتن ايمن ابراهيم ، و أعضاء مجلس إدارة مركز شباب اسمو العروس ، العاملين بالمركز ،سحر منصور المنسق الإعلامي لإدارة شباب ديرمواس.

جاء ذلك ، فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، و تحت إشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة مباشرة للدكتور محمد حمدى ، معاون وكيل الوزارة ، وإشراف عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس