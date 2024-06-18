بسبب منع نزول المياه.. انخفاض أعداد زوار شلالات وادى الريان في ثالث أيام العيد

شهدت منطقة شلالات وادى الريان بالفيوم فى ثالث ايام عيد الاضحى انخفاضا كبيرا فى اعداد الزوار لمنطقة الشلالات والبحيرة المسحورة، وقد بلغ عدد الزوار حتى ظهر اليوم الثلاثاء 3700 زائر فقط مقارنة بالعام الماضى والتى وصل فيها عدد الزوار الى اكثر من 15 الف زائر فى اليوم وذلك بسبب قيام اجهزة وزارة البيئة والمحميات بمنع الزائرين من التواجد علي الشاطئ او نزول الزوار المياه لمنع حدوث أي حالات غرق في منطقة الشلالات والمكان المخصص للسياحة .

واكدت بعض المصادر ان أي حالات غرق تحدث في وادي الريان خارج منطقة الزيارة الرئيسية وان الزائرين يذهبون إلي هذه المناطق عن طريق الدروب الجبلية وهي اماكن مخصصة لصيد الاسماك وليست للسياحة ولا يوجد اي تأمين في هذه المناطق لأنها مناطق صيد اسماك، واضافوا ان زيارة المحمية فى وادى الريان ومنطقة الشلالات للتمتع والاستجمام بالطبيعة وليس نزول المياه لان الشواطئ غير متدرجة مثل بحيرة قارون .

زيادة الزوار فى بحيرة قارون وقرية تونس

وشهدت بحيرة قارون زيادة فى اعداد الزوار وشهد الطريق السياحى توافد اعداد كبيرة من الاتوبيسات والسيارات الملاكى والرحلات لنقل الزوار الى المناطق السياحية فى الفيوم .

كما شهدت باقى المناطق السياحية - عين السيليين بالاضافة الى قرية "تونس " التى جذبت الزوار بموقعها الفريد وطابعها الريفى ومقاصدها السياحية المتميزة وفضل الكثيرين من أبناء مدينة الفيوم قضاء ثالث ايام اجازة العيد فى أندية قارون والمحافظة وحديقة الحيوان المجاورة للديوان العام للمحافظة والتى شهدت إقبالا من المواطنين بمختلف فئاتهم للاستمتاع بمشاهدة الطيور والحيوانات فى الحديقة بالاضافة الى الحديقة الدولية فى منطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم .

ونشرت مديرية الأمن الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق المؤدية للمناطق السياحية وتغيير المحاور المرورية لتحقيق سيولة المرور ومنع التكدس .

وكانت مديرية الصحة قد شكلت فرقا طبية للطوارئ وعيادات متنقلة فى الطرق على المناطق السياحية وانتشرت فرق الوحدات المحلية للقيام بأعمال النظافة أولا بأول ، وتواجدت سيارات الإسعاف في عدد من النقاط فى مختلف المناطق السياحية وعلى الطرق المؤدية اليها .

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