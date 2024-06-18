إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بالجسد، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي بطريق "الزقازيق – النكارية" بمركز الزقازيق بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي بطريق "الزقازيق – النكارية"، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما دفعت الإدارة العامة للمرور، بأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وفي واقعة أخرى لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين، في حادث تصادم أثناء سباق موتوسيكلات على طريق "بلقاس- جمصة" بالدقهلية، تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثتين في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم موتوسيكلات بسبب سباق فيما بينهم ووجود وفيات ومصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع كلا من "إسلام حسن خليل"، 20 عاما، مقيم الترزي ، "خالد مسعد حسن ابو الفتوح"، 17 عاما، عزبة صبحي، اثر تعرضه لكسر بقاع الجمجة ونزيف داخلي في البطن والرأس.

فيما أصيب كل من " آدم طارق السعيد الشربيني"، 17 عاما، عزبة جاد، مصاب بنزيف داخلي بالبطن، وكسر بقاع الجمجمة، وكسر باليد اليسري وجروح متفرقه بالوجه والرأس، و"أحمد السعيد ابو المعاطي أحمد" 20 عاما، مقيم عزبة جاد بلقاس، مصاب بكسر مضاعف باليد اليسري، اشتباه كسر بالظهر والساق اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس، والجثمانين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اشتعل في مخزن بمنطقة المنيب،ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن فى المنيب، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، لمحاصرته ونجح رجال الإطفاء في السيطرة عليه ومنع خطرامتداده.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.