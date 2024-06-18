مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارة مع وتروسيكل بالدقهلية

لقى شخص بقرية شبراويش التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية مصرعه وأصيب 5 اشخاص آخرين فى حادث تصادم بين أتوبيس وتروسيكل على طريق أجا ميت غمر.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية ا خطارا من مأمور مركز شرطة أجا يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وتروسيكل على طريق أجا ميت غمر.وعلى الفورإنتقل ضباط مركز أجا إلى مكان البلاغ وبفحص البلاغ تبين تصادم بين أتوبيس وتروسيكل على طريق أجا ميت غمر.

مما أسفر عن مصرع إبراهيم محمد إبراهيم يوسف 48 عاما، مقيم شبراويش، وإصابة رحاب إبراهيم على البهيدى، 17 سنة، مقيمة كوم النور ميت غمر، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، ورضا المغاورى داوود، 45 عاما، اشتباه كسر فى الساق اليمنى ووجود ماء على الرئة، محمد إبراهيم على محمد، 7 أعوام، مقيم كوم النور، مصاب بكدمات بالجسم وجرح قطعى بفروة الرأس، إبراهيم على محمد إبراهيم، 34 عاما، كوم النور، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، أسماء على محمد، 35 عاما، كوم النور، مصابة بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزى، ووضع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.