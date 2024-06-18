تجديد حبس المتهمين بسرقة التكييفات بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس فني تكييفات ومالك محل تخصصا في سرقة التكييفات بمدينة نصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم نفذ 4 جرائم سرقة سابقة بذات الأسلوب، وأنه تصرف فيها بالبيع لدى عميله سيئ النية "مالك محل"، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط (فنى تكييفات) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية من أحد العقارات الكائن بدارة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة الوحدات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل) أمكن ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر لقى شخص مصرعه متأثرا بإصابته بلدغة ثعبان داخل الأراضى الزراعية، بعزبة منصور التابعة لقرية منشاة كساب بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى إهناسيا التخصصى بوصول" محفوظ .م .ن" 30 سنة مقيم عزبة منصور التابعة لقرية منشاة كساب بمجلس قروى النويرة، جثة هامدة متأثرا بإصابته بلدغة ثعبان داخل المنطقة الزراعية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما أمرت النيابة العامة بالجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سائق لقى مصرعه إثر سقوطه بسيارة سوزوكي بترعة المريوطية، وصرحت بدفن الجثة عقب الإنتهاء من إعداد تقريرالصفة التشريحية، وكلفت لجنة هندسية لفحص السيارة وإعداد تقرير عن أسباب سقوطها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظورفها وملابساتها.

ويكثف رجال الإنقاذ النهري بالجيزة ، جهودهم لانتشال جثتين أخرين كانوا داخل السيارة.

البداية كانت بتلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد سقوط سيارة سوزوكي في ترعة المريوطية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة السائق ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن سيارة ماركة سوزوكي، كان يستقلها 3 أشخاص، واختلت عجلة القيادة في يد سائقها ما تسبب في انحرافها عن الطريق، وسقوطها بترعة المريوطية، تم انتشال جثة السائق، وجار البحث عن باقي الضحايا.