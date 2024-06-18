الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بوادي النطرون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم ، في حادث إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي ، الكيلو 80 إتجاه القاهرة ، تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق . 

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث بالطريق الصحراوي الكيلو 80 إتجاه القاهرة ، حيث أكدت المعاينة إنقلاب سيارة أجرة علي جانب الطريق .

أسفرت الواقعة عن إصابة 6أشخاص وهم كل من أ.م.46سنة ،م.ذ.42سنة ،ن.أ.15سنة ، أ.أ.7سنوات ،أ.أ.10سنوات ،ع.أ.14سنة ، وجميعهم يقيمون بمحافظة المنوفية ، بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم . وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

 

 

 

 

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