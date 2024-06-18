إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بوادي النطرون

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم ، في حادث إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي ، الكيلو 80 إتجاه القاهرة ، تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث بالطريق الصحراوي الكيلو 80 إتجاه القاهرة ، حيث أكدت المعاينة إنقلاب سيارة أجرة علي جانب الطريق .

أسفرت الواقعة عن إصابة 6أشخاص وهم كل من أ.م.46سنة ،م.ذ.42سنة ،ن.أ.15سنة ، أ.أ.7سنوات ،أ.أ.10سنوات ،ع.أ.14سنة ، وجميعهم يقيمون بمحافظة المنوفية ، بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم . وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .