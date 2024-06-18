محافظ بنك اليابان يكشف توقعات برفع أسعار الفائدة في يوليو بشروط

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل اعتمادا على البيانات الاقتصادية وبيانات الأسعار المتاحة في ذلك الوقت.

ووفق لوكالة "رويترز"، قال أويدا للبرلمان: "قرارنا بشأن التخفيض التدريجي لشراء السندات ورفع أسعار الفائدة أمران مختلفان، وهناك فرصة أن نتمكن من رفع أسعار الفائدة في اجتماعنا المقبل للسياسة، اعتمادا على البيانات والمعلومات الاقتصادية والأسعار والمالية المتاحة في ذلك الوقت".

وكان بنك اليابان في اجتماع السياسة الذي عقده يوم الجمعة، قرر البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو لخفض ميزانيته العمومية التي تبلغ حوالي 5 تريليون دولار، واتخاذ خطوة أخرى نحو تقليص التحفيز النقدي الضخم.

وقد أدى القرار إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان بنك اليابان يمكنه أيضًا رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو أو تأجيله حتى وقت لاحق من العام لتجنب قلب الأسواق رأسًا على عقب.

وقال أويدا إن بنك اليابان ليس مقتنعًا تمامًا بعد بأن التضخم سيصل بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2٪، مشددًا على الحاجة إلى قضاء "المزيد من الوقت" لتدقيق البيانات المختلفة قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.