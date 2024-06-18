قائمة الاتحاد السكندري أمام الأهلي بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة المدرب طارق العشري، عن قائمة سيد البلد لمباراة الأهلي، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.



ويدخل العشري المباراة ولديه أمل الفوز باللقاء أمام الأهلي، خاصة وأنه يرغب في عودة الانتصارات من جديد بعد الخسارة من الزمالك بثنائية في الجولة الماضية.

قائمة الاتحاد السكندري أمام الأهلي

جاءت قائمة الاتحاد السكندري أمام الأهلي، والتي أعلنها طارق العشري منذ ساعات قليلة، كالتالي: المهدى سليمان وعمر صلاح وشريف رضا وهشام صلاح واسلام ابو سليمة ومحمود شبانه وسيف تقا واحمد غنيم والحبيب حسن وكريم الديب وخالد الغندور ومورو ساليفو وعمرو صلاح وفوزى الحناوى وعبدالغني محمد واحمد عيد ومازن اشرف وبينجامين بواتينج وبيكالى أوبامى.

ويُطلق حكم مباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي صافرة انطلاق المواجهة في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي يشهده ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وتُذاع مباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 1، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري العام المصري برصيد36 نقطة، حيث خاض 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً تلقت شباكه 17 هدفاً.

بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32.