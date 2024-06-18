إسماعيل فرغلي: إصابتي بالسرطان أصعب لحظات حياتي

وصف الفنان إسماعيل فرغلي، إصابته بمرض السرطان، بأنها أصعب لحظات حياته، مشيرا إلى أنه عانى في رحلة مرضه بالسرطان

وأضاف إسماعيل فرغلي خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء الاثنين، :"بدأت عزف الدرامز وسني 17 عاما بالصدفة، إلى أن احترفته مع أكثر من فرقة، وكلها فرق لها صيت واسع ومعروفة في الموسيقي.



وأشار الفنان إسماعيل فرغلي، إلى أنه كان جنديا في القوات المسلحة وحضر واقعة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، متابعا: "حضرت جنازة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتدربنا عليها أكثر من يوم قبلها".

تفاصيل مشروعه للصم وضعاف السمع



وكشف الفنان إسماعيل فرغلي، عن تفاصيل مشروعه للصم وضعاف السمع، خلال استضافته في برنامج “عيش صباحك” مع فانا إمام ويوسف التهامي على “نجوم إف إم”، اليوم.

وأضاف فرغلي: “القصة بدأت من مكالمة من صديق لي يطلب مني حضوري لأول مسرحية للصم وضعاف السمع، وفوجئت بحالة حب غير عادية عند مقابلتهم، وأجريت بحث ووجدت أن عددهم 8 ملايين أسرة من بينهم 90% أميين، وأنا أسعى لعودتهم للمجتمع مرة أخرى”.

وأوضح الفنان الكبير أنه تواصل مع دار الإفتاء لمعرفة هل يمكن لهم أداء صلاة الجمعة، مؤكدا: “قالت الإفتاء أن خطبة الجمعة مستحب سماعها لكن صلاة الجمعة فرض، وحاليًا أعمل على تفسير القرآن لهم بلغة الإشارة ومحو للأمية بلغة الإشارة مع متخصصين”.

تحدث إسماعيل فرغلي عن فكرة عمل فني يسعى له، موضحا أنه تواصل مع مستشار لشيخ الأزهر للحصول على رأيه في تلك الفكرة وهل يمكن تقديمها؟، مؤكدا: “قلت في مشكلة لو قدمنا فيلم يحمل اسم (يوم القيامة)، وأخبرته الفكرة أن ظاهرة كونية تحدث في كوكب الأرض وتبدأ وسائل الإعلام في الإعلان عن اقتراب يوم القيامة حيث نشد حينها عن اقتراب الجميع إلى الله وترك العادات السيئة ثم بعد فترة يبدأ الإعلام في كشف حقيقة الظاهرة الكونية وأنها مجرد ظاهرة وليست يوم قيامة”.