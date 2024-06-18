ضبط دقيق مدعم بداخل مخبز سياحي في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، بالتعاون مع إدارة تموين بندر الفيوم أول.

وكانت مديرية التموين قد نفذت العديد من الحملات الرقابية بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز للتأكد من انضباط سير العمل.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط خبز ناقص الوزن بعدد من المخابز بالفيوم

وقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط ضبط عدد 7 شكائر دقيق بلدى وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 350 كيلو دقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية وذلك بداخل أحد المخابز السياحية ببندر الفيوم، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخابز تقوم بعمل خبز ناقص الوزن، وتم تحرير العديد من المحاضر المتنوعة ضد المخابز المخالفة والتجار شملت نقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفات بعدد من الأنشطة التموينية، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المحال التجارية والمخابز المخالفة بدائرة الإدارة التموينية.

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومحلات الجزارة وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.