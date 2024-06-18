استمرار توافد المواطنين على مراكز شباب القليوبية للاحتفال بعيد الأضحى

تواصل مراكز شباب القليوبية لليوم الثانى على التوالى استقبال المواطنين والاعضاء ورواد مراكز الشباب بالهدايا والبالونات لقضاء إجازة عيد الاضحى المبارك وسط كرنفالات احتفالية بالعيد، عروض فنون الشعبية والعرائس والشخصيات الكرتونية، ويتوافد الأطفال والشباب والعائلات على مراكز الشباب طوال ايام العيد للاستفادة من الخدمات المتوفرة بالمراكز من ملاهي، حمامات السباحة و كافتيريات، ملاعب، وصالات الالعاب، والألعاب الالكترونية، ومسابقات وأنشطة متنوعة ضمن فاعليات مبادرة “العيد أحلى” بمراكز الشباب التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب نجحت فى رسم السعادة والبهجة على وجوه المواطنين

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراكز شباب القليوبية استطاعت من خلال مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب من استقبال مئات الالاف من الأسر المصرية والأطفال ورواد وأعضاء المراكز خلال الاعوام السابقة ، للاستفادة من امكانات وخدمات ومرافق مراكز الشباب ، مؤكدا على نجاح مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب فى رسم البهجة والسعادة على وجوه المواطنين وتحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعية .

وأضاف الصبروط، أن مراكز الشباب أصبحت وجهة للأسرة المصرية والمواطنين، ويرجع ذلك للطفرة الانشائية وتطوير ورفع كافة المنشآت بمراكز الشباب، بالإضافة لتطوير البرامج والأنشطة والمبادرات وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الانشطة وتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري، تأكيدا على الاهتمام الكبير والدور الذى تقوم به الدولة من انجازات ودفع معدلات التطوير والانجاز فى كافة القطاعات لاسيما وزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن مراكز شباب القليوبية شهدت اقبالا كثيفا من المواطنين بدءا من استقبال المصلين لأداء شعائر صلاة العيد ثم استقبال المواطنين من كافة المراحل العمرية للاحتفال بالعيد ، وعملت مراكز الشباب على رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المشاركين، ضمن فاعليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، والتى تنقذها وزارة الشباب والرياضة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية .