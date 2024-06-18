قصر ثقافة الإسماعيلية يحتفل بعيد الأضحى المبارك

احتفاء بعيد الأضحى المبارك، نظم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد عرضا فنياً لفرقة الإسماعيلية، للآلات الشعبية تضمن باقة متميزة من الأغاني التراثية والوطنية منها: "إسماعيلية ياللي هواك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، ومصر العظيمة بشعبها"، بجانب فقرة عزف منفرد على السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وضمن الأنشطة التي يقدمها الفرع برئاسة شيرين عبد الرحمن، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، قدم بيت ثقافة الشيخ زايد لقاء لتعريف الأطفال بسبب الأضحية، ونفذ بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق ورشة تصميم مجسم للكعبة بخامات متنوعة، هذا بجانب مسابقة ثقافية تضمنت مناقشة مفتوحة حول أركان الإسلام، ومناسك الحج، وغيرها.

وتشهد أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة زخما وتنوعا كبيرا في الأنشطة والفعاليات بجميع المحافظات بمناسبة احتفالات عيد الأضحى، واستعدادا للمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" والتي تتنوع بين المحاضرات والندوات والأمسيات الأدبية وأنشطة وورش الأطفال وذوي الهمم وفعاليات المسرح المتنقل وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من الفعاليات طوال فترة الإجازة الصيفية.