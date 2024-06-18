منتجعات شرم الشيخ ودهب كاملة العدد

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الشواطئ بكل مدن المحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والسياحة الداخلية خلال عيد الأضحى المبارك، بجانب تدفق السياحة الخارجية إلى منتجعات مدن خليج العقبة "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا"، ويستمتع الجميع بالبيئات البحرية والصحراوية والجبلية التي تضمها كافة مدن المحافظة.

وأكد أنه جار تكثيف الحملات الأمنية على أماكن تجمعات المواطنين، والحملات المرورية بالشوارع الرئيسية، ومنع سير السيارات بطرق الكورنيش بكافة المدن خاصة خلال الفترة المسائية لتدفق المواطنين والسائحين عليها هربًا من الحر.

ولفت إلى تواجد فرق إنقاذ على الشواطئ العامة للتدخل السريع في حالة وجود حالات غرق، ومنع المصيفين من نزول البحر بالمناطق الخطرة، بجانب تكثيف حملات النظافة على مدار اليوم للظهور بالمظهر الحضاري اللائق.

وأكد أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لم تتلقى أي بلاغات بحدوث حالات غرق، ويجري متابعة سير الأمور بكل مدينة من خلال شبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتأكيد على رؤساء المدن بالتواجد الميداني في الشارع بين المواطنين، والتنسيق على مدار اليوم من المديريات الخدمية "كهرباء، مياه، صحة" لتوفير الخدمات على مدر 24 ساعة خلال أيام العيد.