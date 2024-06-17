الدقهلية تكثف جهودها لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، خلال اجازة عيد الاضحى المبارك، مؤكدًا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيراً إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

جاء ذلك أثناء اطلاعه على تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر وطلخا وبني عبيد وشربين لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وايضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة.

قال اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة قواعد خرسانية بمنطقة الحاجبى على مساحة 200متر مربع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وشدد رئيس المدينة، على أهمية الجاهزية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

وأكد هاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال فحص ومراجعة رخص البناء للعقارات تحت الإنشاء بمدينة بنى عبيد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها.

وقال رئيس المركز، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى خلال اجازة عيد الأضحى المبارك ومنع أى حالة بناء مخالف وعشوائى للتأكد من إتباع والتزام اصحاب العقارات بكل ما جاء برخص البناء الصادره من رئاسة المركز ومطابقتها بأرض الواقع وعدم التعدى على خط التنظيم والشوارع المحيطة به وعدم مخالفة الرسومات الهندسيه و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات حيث تم متابعة اعمال الإزالة الفوريه حتى سطح الأرض لبناء مخالف وبدون ترخيص بالطوب الأبيض البلوك والمونه الأسمنتية على مساحة 200متر مربع بقرية اليوسفيه.

وأوضح المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة دور رابع علوي مخالف بدون سقف علي مساحة 60متر مربع داخل نطاق مدينة طلخا.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر شبكه رئيس مركز ومدينة شربين، إلى انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة لسقف أول علوى على مساحة60 متر مربع بناحية قرية العياديه خارج نمرة 1 التابعه للوحدة المحلية لقريه الحصص وتم متابع إزاله فوريه لسور من البلوك الأبيض بقريه سواقى العرب بدائره المدينه على مساحة 50 متر مربع بانشاء حظيرة مواشي، وتم إزالة أعمال تمهيديه وتشوين خشب تسليح لشد خشب لصب دور ثالث علوى بدون ترخيص بناحية مدينة شربين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة.

وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.