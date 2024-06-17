المصري يتخطى عقبة الزمالك بثنائية "مثيرة" في الدوري

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على الزمالك بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهمااليوم على ملعب استاد برج العرب لحساب الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم المصري بالهدف الأول في الدقيقة 19 من الشوط الأول بأقدام النجم التونسي فخر الدين بن يوسف بعد تسديدة متقنة بوجه القدم من جارج منطقة الجزاء فشل الحارس محمد عواد في التصدي لها.

وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة تمكن المصري من تعزيز تقدمه على الزمالك بالهدف الثاني والذي جاء بأقدام النجم محمد الشامي لتصبح النتيجة 2-0 للفريق البورسعيدي.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء سددها زيزو في الدقيقة 73 من عمر المباراة قبل أن تصطدم بالعارضة ثم إلى الأرض، قبل أن يقرر الحكم غدم احتساب الهدف بعد العودة للفار باعتبار أن الكرة لم تعبر خط المرمى بالكامل.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة تمكن اللاعب يوسف إبراهيم أوباما من تسجيل هدف تقليص الفارق للزمالك من ضربة رأسسية رائعة من صناعة سيد نيمار.

تغيير مفاجئ في تشكيل الزمالك قبل المباراة بدقائق

أجرى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك تغييرًا مفاجئًا في تشكيلة الفارس الأبيض قبل دقائق من انطلاق المواجهة ضد المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر جوميز سحب الحارس محمد صبحي من التشكيل بسبب شكواه من آلام في الظهر، والدفع بـ محمد عواد، تخوفًا من تفاقم المشكلة أثناء المباراة.