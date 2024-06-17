وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد سير العمل بالوحدات الصحية للاطمئنان على تقديم الخدمات

أحالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عدد من العاملين المتغيبين والمقصرين بوحدة الكيلو 17 للشئون القانونية لاِتخاذ اللازم.

جاء ذلك خلال جولة أجرتها الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالاسماعيليه اليوم على وحدتى الكيلو 17 والشهيد خيرى بإدارة القنطرة غرب الصحية ؛للإطمئنان على إنتظام العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

وتابعت وكيل وزارة الصحة، إنتظام صرف الألبان المدعمة للأطفال حديثي الولادة خلال أجازة العيد بالكيلو 17، وتواجد الأطقم الطبية حسب جدول النوباتجية.

وحرصت على متابعة تردد المواطنين وإقبالهم على الكشف بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتى تقدم خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة وصحة المرأه والأم والجنين بالمجان ،وفيما يخص الطعوم إطمئنت على أن سلسلة التبريد تعمل بكفاءة وتوافر رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات اللازمة بكلا الوحدتين.

وتوجهت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى قسم الكلى بمستشفى حميات الإسماعيلية وتقديم التهنئة لجميع العاملين والمرضى بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك ،وأشادت بجهود الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض وإنتظام جلسات الغسيل الكلوى وحُسن معاملة المرضى ومستوى النظافة العامة بالقسم.

يأتى ذلك فى إطار متابعة سير العمل بخطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي لإحتفالات عيد الأضحى المبارك وتطبيقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بإستمرار المتابعة الميدانية على المستشفيات والمنشآت الصحية والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجيه للمواطنين

وعلي الجانب الشعبي أشاد المتواجدين في تلك المستشفيات أثناء المتابعه أشادوا بتواجد الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحه بالاسماعيليه بجولاتها داخل المستشفيات لتوفير كل سبل الرعايه الصحيه للمرضي